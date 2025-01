Zelenskõi: Vene gaasi transiidi lõppemine läbi Ukraina Euroopasse on Moskva üks suuremaid lüüasaamisi

„Kui Putinile kingiti üle 25 aasta tagasi Venemaal võim, pumbati läbi Ukrtaina territooriumi igal aastal Euroopasse üle 130 miljardi kuupmeetri. Täna on Vene gaasi transiit null. See on Moskva üks suuremaid lüüasaamisi,“ kirjutas Zelenskõi.

Zelenskõi rõhutas, et energiakandjate relvaks muutmine ja partnerite küüniline energiašantaaž on need asjad, mis Venemaa talle kõige atraktiivsemast ja geograafiliselt ligipääsetavamast turust ilma jätsid.

„Võttes arvesse asjaolusid, on Euroopa riikide absoluutne enamus selliste muutustega edukalt kohanenud. Täna on meie ühine ülesanne toetada energeetiliste üleminekute perioodil Moldovat. Samuti peame me välja kannatama mõnede Euroopa poliitikute hüsteeria, kes eelistavad mafioosseid skeeme Moskvaga läbipaistvale energiapoliitikale,“ märkis Zelenskõi.

Zelenskõi väljendas lootust, et suurenevad Ameerika gaasi tarned Euroopasse, millest on rääkinud valitud president Donald Trump.

Zelenskõi on veendunud, et mida rohkem tuleb turule gaasi Euroopa tõelistelt partneritelt, seda kiiremini saadakse üle energiasõltuvuse Venemaast viimastest negatiivsetest tagajärgedest.

Vene gaasi transiit Euroopasse läbi Ukraina lõppes eile kell 7.00.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada