New Orleansis rahvahulka ramminu oli Islamiriigi lippu lehvitanud USA armee veteran. Hukkunute arv kasvas 15-ni

Rünnakus sai vigastada veel umbes 30 inimest, sealhulgas kaks politseinikku, keda Jabbar tulistas. Rünnak leidis aset New Orleansi Prantsuse Kvartalis Canali ja Bourboni tänava ristmikul, kus rahvas tähistas uue aasta saabumist, vahendab Reuters.

Et arvati, et oht ei ole möödas, otsustati edasi lükata igal aastal New Orleansis mängitav klassikaline kolledžite Ameerika jalgpalli mäng Sugar Bowl.