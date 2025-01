VIDEO | Tesla plahvatas Trumpi hotelli ees. Politsei uurib võimalikku seost New Orleansi juhtumiga

Sõiduk renditi Colorados ja jõudis linna vaid kaks tundi enne plahvatust. Hotelli ette pargitud auto hakkas suitsema ja seejärel plahvatas.

President Joe Biden ütles oma õhtuses pöördumises, et Valge Maja jälgib juhtumit ja õiguskaitseorganid uurivad, kas on võimalik seos New Orleansis toimunud rünnakuga.

Tulekahju toimus vaid mõni tund pärast seda, kui mees sõitis New Orleansis islamiriigi (IS) rühmituse lipuga veoautoga rahva sekka. Vähemalt 15 inimest hukkus ja kümned said vigastada.

Šerif Kevin McMahill Las Vegase politseiametist ütles, et nad uurivad ka seda, kas see võib olla seotud presidendikandidaat Donald Trumpiga, kellele kuulub hotell, või Elon Muskiga, kellele kuulub Tesla.

FBI ütles samuti, et amet uurib, kas tegemist võib olla terroriaktiga, kuid ametivõimud ütlesid, et nad ei ole praegu kinnitanud sõidukis hukkunud juhi isikut. Samuti ütlesid ametiasutused, et seni ei ole nad leidnud tõendeid, et see intsident oleks seotud IS-iga.

Elektriautosid tootvast ettevõttest Tesla kuulub Muskile praegu umbes viiendik. Trump määras Muski oma administratsiooniväliseks nõunikuks juhtima bürokraatia vähendamist USA valitsusstruktuurides.

Trump astub ametisse 20. jaanuaril.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada