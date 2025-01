VIDEO | New Orleansis sõitis autojuht rahva sekka ja avas tule. Hukkus vähemalt 12 inimest

Politseijuht kinnitas ka seda, et autot juhtinud mees oli relvastatud ning avas autost väljudes politsei pihta automaatrelvast tule. Haavata sai kaks politseinikku, kes on stabiilses seisundis haiglas. Ründaja sai tulevahetuses surma. Politsei uurib kahtlust, et tema autos võis olla ka isevalmistatud lõhkeseadeldis.

„Me teame seda, et New Orleansi linna on tabanud terrorirünnak,“ kommenteeris linnapea LaToya Cantrell. Ründaja motiivi pole siiski seni teatatud. Kuberner Jeff Landry nimetas rünnakut lihtsalt „kohutavaks vägivallateoks“. FBI teatas, et terrorimotiivi uurijad esialgu kinnitada ei saa.