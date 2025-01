VIDEO | Zelenskõi rääkis uusaastakõnes Trumpist ja vaenulikest naabritest. „Tean, et Ungari ja Slovakkia rahvas on meie poolel.“

Videos on ära toodud väljavõtted Zelenskõi välispoliitilistest kommentaaridest, kus ta kinnitas oma usku USA järgmise presidendi Donald Trumpi otsustavusse ning kritiseeris naaberriikide Ungari ja Slovakkia valitsust. Oma riigi liitumist NATO ja EL-iga nimetas ta vältimatuks. „Ma tean, et Ungari ja Slovakkia rahvas on tegelikult meie, Ukraina, ukrainlaste poolel, tõe poolel,“ ütles Zelenskõi. „Nende riikide valitsused peaksid samuti tõde tunnistama. Ei ole vaja karta Ukrainat Euroopas. Kui Venemaa surub täna teie kätt, siis see ei tähenda, et homme ei hakka seesama käsi teid tapma.“

Kõnes väljendas Zelenskõi tunnustust Ukraina sõjaväelastele, sõjatööstuse inseneridele ja tavainimestele ning tegi pöördumise ka okupeeritud alade elanikele. „Võitleme ka kõigi eest, kelle Venemaa on sundinud okupatsiooni alla, aga kelle ukraina südant ei ole suudetud okupeerida,“ ütles ta. „Ja ükskõik, kui palju passe see kurjus automaaditoru ähvardusel laiali jagab, meie inimesed ütlevad: teie pole siin kohalikud, te olete ajutised. Ja kogu see umbrohi ei võta meie maal juuri alla, ei hävita põliselanikke.“

Zelenskõi rääkis selle peale loo Ukraina vanamehest, kellelt okupandid olevat kellaaega pärinud. Vanamees vastanud: „Aeg on teil siit minema kerida!“

Samuti ütles Zelenskõi, et ainus asi, mis suudab ukrainlaste vahele tulla, on rikkalikult kaetud peolaud. „Ja selle laua taga on kõik meie inimesed, sealhulgas need, kes on praegu välismaal, aga hoiavat Ukrainat enda südames,“ ütles president.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada