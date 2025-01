Tüli jätkub: Elon Musk solvas Saksa presidenti. Kantsler Scholz mainis Muski mõjutustegevust uusaastakõnes

Ta lisas, et poliitilises debatis tundub vahel kõige rohkem tähelepanu saavat kõige äärmuslikumad arvamused. „Aga Saksamaa tulevikku ei otsusta see, kes kõige kõveminie karjub,“ ütles Scholz. „Seda teeb valdav enamus, kuhu kuuluvad mõistlikud ja korralikud inimesed.“

Saksa erakorralised valimised toimuvad 23. veebruaril. Küsitluste järgi tuleks praegu võitjaks Friedrich Merzi juhitud konservatiivid, ent AfD on ligi 20% suuruse toetusega teine. Musk väitis esmalt sotsiaalmeedias, et ainult AfD suudab Saksamaad päästa ning kirjutas siis samateemalise arvamusloo Saksa ajalehes Bild. Järgmisel aastal peaks Muskist saama USA presidendi Donald Trumpi nõunik valitsussektori kärbete alal.

Saksa roheliste asekantsler Robert Habeck märkis teisipäeval Muskile kuuluvas portaalis X, et Muski käsutuses on miljardeid dollareid ja piiramatu meediaplatvorm. „Tema üleskutse toetada AfD-d on süsteemne, ta tahab nõrgestada Euroopat,“ kirjutas Habeck. „Võim ei tohi olla piiramatu, ükski ärimudel ei tohi meie demokraatiat hävitada. Euroopa peab oma võimu järjepidevalt kasutama.“