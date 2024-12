Karis Rüütlist: mõtleme tänuga mehele, kes mõjutas oluliselt Eesti iseseisvuse taastamise ja selle kindlustamise lugu

„President Arnold Rüütli samm tema siinsel teel on peatunud. Nüüd mõtleme tänuga mehele, kes mõjutas oluliselt Eesti iseseisvuse taastamise ja iseseisvuse kindlustamise lugu,“ märkis Karis. „Tema saarlase sitkus ja tasakaalukus aitasid kaasa, et Eesti sai vabaks rahumeelselt ning tema oskas anda paljudele inimestele kindlustunde, et liitumine Euroopa Liiduga vastab Eesti rahvuslikele huvidele.“