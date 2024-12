Zelenskõi soovib luua tihedamaid sidemeid Süüria uue režiimiga

Esmaspäeval kohtus Ukraina välisminister Andri Sõbiha Süüria de facto liidri ja mässulisi juhtinud rühmituse Hayat Tahrir al-Shami juhi Ahmed al-Sharaaga Damaskuses, vahendab Financial Times.

Süüria välisminister Asaad al-Shaibani ütles, et tema riik ja Ukraina arutavad poliitilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja teaduslikke strateegilisi partnerlusi.

„Me lähtume faktist, et uuest Süüriast saab riik, mis austab rahvusvahelist õigust, sealhulgas Ukraina territoriaalset terviklikkust,“ ütles Sõbiha. Putini ja Al Assadi režiimid toetasid üksteist, „sest nende alus on vägivald ja piinamine“, lisas ta.

Ukraina on valmis arendama pikaajalisi strateegilisi suhteid Süüriaga ja soovib varustada riiki hädasti vajaminevate toiduainetega, ütles Zelenskõi.

Al Assadi kukutamise tulemusena on peatatud Venemaa nisutarned Süüriasse, mille tõttu ähvardab süürlasi suurem näljahäda, teatas Reuters detsembri alguses.

Täna saabub humanitaarprogrammi raames Süüriasse 500 tonni nisujahu, ütles Zelenskõi. Esialgne Ukraina nisutarne moodustab murdosa Süüria vajadustest, kuid Kiievi sõnul on rohkem tarneid tulemas. Sõbiha kinnitas, et tulevased saadetised on suuremad.