Ajaraamiks on Kristen Michali (Reformierakond) juhitava valitsuse võimuperiood. Ühtekokku on pressikonverentse juulist alates toimunud 24.

Ilmselgelt osales enim peaminister ise. Ta andis aru 19 pressikonverentsil. Vahele on mõned jäänud näiteks välisvisiitide tõttu. Omamoodi on see kontrastiks varasemale olukorrale. Aprillis kajastas ERR, et tol hetkel oli Michal kliimaministrina osalenud vaid ühel 51-st iganädalasest valitsuse pressikonverentsist.