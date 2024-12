Mihhail Kõlvart: ammu oli teada, et Kadri Simson erakonnast lahkub. Ta praegune jutt ei kõla siiralt

„Esialgu oli ehk lootus, et teda huvitab Keskerakonna saatus. Mida edasi, [seda rohkem] andsid signaalid märku, et vaid aja küsimus, mil Kadri erakonnast lahkub,“ sõnab Kõlvart ja lisab, et ehk olnukski ausam, kui Simson oleks parteist lahkunud juba varem, mitte alles täna.

Näiteks juba jaanuaris märkis Simson sotsiaalmeedias: „Keskerakond on kaotanud sellise juhtimise all (Mihhail Kõlvart ja tema lähiring – toim) üle-eestiliselt tõsiseltvõetavuse. Ma olen korduvalt hoiatanud, et pealinnakeskne juhtimine tähendab marginaliseerumist. Nii on ka kahjuks minemas.“