Politsei tuvastab kuriteos kahtlustatavat meest

Politsei sai detsembris mitu teadet valeraha kasutamisest, kus inimesed on oma vara internetis müünud. Esialgsetel andmetel leppisid müüja ja ostja kokku vara üleandmise Tallinna linnas ning ostja pidi maksma sularahas. Politseile on nüüdseks teatatud mitmest juhtumist, kus maksmiseks kasutati valeraha.

Politsei kahtlustab kuriteos fotodel kujutatud meest ning palub kõigil, kellel on infot mehe isiku kohta, sellest teada anda helistades uurijale numbril 5353 5930.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse grupijuht Marju Tooming kutsub kõiki oma asju internetis müües üles ettevaatlikkusele. „Juhul kui lepite ostjaga kokku vara üleandmise näost näkku ja maksmise sularahas, siis tuleb raha alati üle kontrollida ja veenduda, et nii summa kui ka kupüür ise on õiged. Kindlam on aga raha paluda üle kanda pangakontole ning seda enne kauba üleandmist,“ sõnas Tooming.