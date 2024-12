Lõuna-Korea lennuõnnetuse põhjus on endiselt teadmata. Küsimusi tekitab müür maandumisraja lõpus

179 hukkunu lähedased on endiselt Muani rahvusvahelises lennujaamas, kus õnnetus toimus, ja nõuavad võimudelt lisainformatsiooni. Valitsus teatas, et vaatab üle reegleid seoses maandumisraja lõpus olnud betoonmüüriga, mida süüdistatakse suures hukkunute arvus, vahendab Guardian.

Õnnetuse täpne põhjus on endiselt teadmata. Esialgsed versioonid keskendusid kokkupõrkele linnuga, aga mõned eksperdid ei usu, et selline kokkupõrge, mis on lennunduses suhteliselt tavaline, oleks olnud piisavalt tugev, et takistada Boeing 737-800 piloodil teliku väljalaskmist.