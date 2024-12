Kadri Simson lahkus Keskerakonnast. Simson: uued juhid on asunud erakonda ümber kujundama viisil, mis mulle on võõras

„Kallid sõbrad! Annan teile teada, et olen otsustanud koos mitme lähima sõbra ja kaasvõitlejaga lahkuda Keskerakonnast. Tegemist on otsusega, mis ei tule kerge südamega ega paku mingit rõõmu,“ alustas ta postitust.

Simson kirjutas, et tänavuse aastanumbri sees on Keskerakonnast lahkunud mitmeid tuntud liikmeid, kellega koos sai erakonda eest veetud, ehitatud ja Eesti poliitikat kujundatud. „Uued juhid on asunud Keskerakonda ümber kujundama viisil, mis mulle on võõras.“

„Minu pikaaegse koduerakonna liikmelisus on selges languses – inimeste lahkumine on ka arusaadav, sest Keskerakonna põhimõtted on muutunud. Räägitakse mingist müstilisest erakonna juurte juurde tagasi liikumisest, kuid see kõlab õõnsalt, kui seda teevad inimesed, kellest nii mõnigi on erakonda tulnud alles hiljaaegu. Need inimesed ei saagi mäletada Keskerakonna pikemat lugu või olemust.“

Simson kirjeldas postituses, et ta valiti erakonna juhatuse liikmeks esimest korda aastal 2000. Ta on olnud erakonna peasekretär, juhtinud Pärnumaa piirkonda ja erakonna Riigikogu fraktsiooni. „Erakonna aseesimehena sain peale pikka opositsioonis viibimist võimaluse ka panustada oma energiat ja teadmisi valitsustasandil, olles majandusminister ning energeetikavolinik Euroopa Komisjonis. On olnud vägev sõit. Ma tänan südamest kõiki neid inimesi, kellega koos sai seda teekonda käidud.“

Simson kirjutas, et osad kaasteelised on otsustanud koos temaga erakonnast lahkuda. „Nende hulka kuuluvad tublid inimesed Pärnumaalt. Samuti minu meeskonda pikalt kuulunud sõbrad ja töökaaslased, kellega koos olen olnud riigikogus, ministeeriumis ja Euroopa Komisjonis. Me oleme koos panustanud lugematuid tunde Keskerakonna püsimiseks, kuid viimased arengud on meilt võtnud soovi muutunud vaadetega erakonda toetada.“

Simson kirjutas, et ta pole praegu plaanis liituda ühegi Eesti erakonnaga ega osaleda kohalikel valimistel. „Siiski usun, et minu aeg Eesti poliitikas ei ole läbi. Küll aga on läbi minu ühine teekond tänase Keskerakonnaga. Mis saab edasi, näitab aeg. Ilusat aasta lõppu kõigile!“

