Kadri Simson kirjeldab, et tal polnud enam teist valikut. Oli aeg Keskerakonnast lahkuda

Simson kirjutas sotsiaalmeedias, et tänavuse aastanumbri sees on Keskerakonnast lahkunud mitmeid tuntud liikmeid, kellega koos sai erakonda eest veetud, ehitatud ja Eesti poliitikat kujundatud. „Uued juhid on asunud Keskerakonda ümber kujundama viisil, mis mulle on võõras.“

„Minu pikaaegse koduerakonna liikmelisus on selges languses – inimeste lahkumine on ka arusaadav, sest Keskerakonna põhimõtted on muutunud. Räägitakse mingist müstilisest erakonna juurte juurde tagasi liikumisest, kuid see kõlab õõnsalt, kui seda teevad inimesed, kellest nii mõnigi on erakonda tulnud alles hiljaaegu. Need inimesed ei saagi mäletada Keskerakonna pikemat lugu või olemust,“ lausus ta.