Suurem lumesadu tuleb uusaastaööl, lume- ja libedatõrjet tehakse juba praegu

Transpordiameti korrashoiu ja liikluskorralduse üksuse korrashoiu projektijuht Martti Lilleste sõnul on riigiteed Harjumaal sajupilvede all lumised ning sadu on kohati olnud väga intensiivne. „Meie lepingupartnerite hooldustehnika on riigiteedel väljas, teostatakse lume- ja libedusetõrjet,“ kinnitas ta.