Taliban keelas aknad, läbi mille võib näha kohti, kus viibivad naised

Talibani valitsuse esindaja laupäevase avalduse järgi ei tohi uutel hoonetel olla aknaid, läbi mille on võimalik näha „sisehoovi, kööki, naabri kaevu või muid kohti, mida kasutavad tavaliselt naised“, vahendab AFP.

Kohalikud võimud ja muud asjasse puutuvad ametkonnad peavad ehitusobjekte kontrollima, et tagada, et ei oleks võimalik majas tegutsevaid naisi näha. Juhul, kui selline aken olemas on, tuleb omanikku õhutada müüri ehitama või vaadet varjama.