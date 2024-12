Lõuna-Korea kohus andis välja president Yooni vahistamisorderi

Yooni süüdistatakse võimuhaaramiskatse juhtimises, mis on üks väheseid kriminaalsüüdistusi, mille vastu Lõuna-Korea presidendil puutumatust ei ole, vahendab Reuters.

Presidendi vahistamisorderi väljaandmine on Lõuna-Koreas enneolematu ja süvendab veelgi riigi poliitilist kriisi.

Lisaks Yoonile on parlament otsustanud tagandada ka peaminister Han Duck-soo, kes oli lühikest aega presidendi kohusetäitja. Mõlema lõpliku tagandamise kohta peab otsuse tegema põhiseaduskohus.

Yooni vahistamisorder kehtib 6. jaanuarini ja annab uurijatele Yooni vahi all hoidmiseks aega vaid 48 tundi. Uurijad peavad siis otsustama, kas taotleda Yooni pikemalt vahi alla jätmist või ta vabastada.

Yooni advokaat Yoon Kab-keun väidab, et vahistamisorder on ebaseaduslik ja kehtetu, sest seda taotlenud ametkonnal – korruptsiooni uurimise bürool - ei ole seaduse järgi volitusi vahistamisorderit taotleda. Advokaat ütles, et presidendi kaitsemeeskond kaebab põhiseaduskohtusse.