Tallinnas ja Tartus sõidavad täna ööbussid

Tartus sõidab öösel kaks liini

Kuni 3. jaanuari hilisõhtuni on läbivale liiklusele suletud Vabaduse pst lõigus Uueturu–Magistri parkla. Ümbersõiduna saab kasutada Rahu sild – Narva mnt – Vabaduse sild ja vastupidi. Poe tänavale on juurde- ja väljapääs Ülikooli tänava kaudu. Uueturu ja Kaarsilla foorid on vilkuval režiimil. Bussiliinid nr 6, 7, 13, 21, 22 on ümbersõidul kuni 3. jaanuarini viimase liini lõppemiseni.