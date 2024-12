USA rahandusministeerium langes Hiina häkkerite rünnaku alla

Ministeerium ei avaldanud üksikasju selle kohta, kui paljudele arvutitele ligi pääseti ja milliseid dokumente kätte saadi, aga kirjas seadusandjatele öeldakse, et praegu ei ole tõendeid, mis viitaksid sellele, et häkkeritel oleks jätkuvalt ligipääs rahandusministeeriumi informatsioonile. Asja uuritakse „suure küberjulgeoleku intsidendina“, vahendab Associated Press.