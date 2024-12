Tartu aasta teoks valiti Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024

Linnapea Urmas Klaasi sõnul näitas aasta teo konkursi tulemus, et kultuuripealinna aasta oma programmi ja sõnumiga läks tartlastele korda. „Tänan kõiki neid sadu kultuurikorraldajaid nii Tartust kui Lõuna-Eestist, kes korraldasid üle 1600 eriilmelise sündmuse, sihtasutust Tartu 2024 ja rohkearvulist publikut. Kuigi see imeline kultuuripealinna tiitliaasta on praeguseks juba ametlikult lõppenud, olen kindel, et selle Lõuna-Eesti kõigi aegade suurima ühisprojekti mõju kestab edasi veel aastaid.“