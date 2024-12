Ukraina ja Venemaa vahel toimus ligi 200 sõjavangi vahetus

Araabia Ühendemiraatide vahendusel sõlmitud tehingu kohta teatas Venemaa, et on vahetanud 150 vangistuses olevat Ukraina sõdurit sama arvu Vene sõdurite vastu. Ukraina teatel vabastati aga pea 200 nende sõdurit.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas vangide vahetusest veidi hiljem. „Meie inimeste tagasipöördumine Venemaa vangistusest on meile igaühele alati väga hea uudis ja täna on üks neist päevadest: meie meeskonnal õnnestus koju tagasi tuua 189 ukrainlast,“ kommenteeris ta.

Vabastatud sõjaväelaste hulgas on Azovstali ja Mariupoli, Tšernobõli tuumaelektrijaama ja Maosaare kaitsjaid rinde eri suundadest. Nende hulgas on sõdureid, seersante ja ohvitsere, samuti kaks Mariupolis vangi võetud tsiviilisikut. „Sugulased ja sõbrad ootavad kõiki koju ja rõõm on, et täna on õnnelikud veel 189 perekonda,“ sõnas riigipea.