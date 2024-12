FOTOD | „Oleme inimesed ja vahel ka eksime.“ Tallinnas sattusid liiklusavariidesse kaks politseiautot

Põhja prefektuuri operatiivjuht Lea Bärenson ütles, et täna juhtus lühikese ajaga kaks õnnetust, milles osalesid politseisõidukid. „Politseinikud õpivad ja treenivad regulaarselt selleks, et olukorras, kus teiste abistamiseks peab väga kiiresti sündmuskohale jõudma, jõuaksime sinna tervelt ja teisi liiklejaid ohustamata. Tegelikult oleme alarmsõitu tehes väga ettevaatlikud. Samas oleme inimesed ja vahel ka eksime. Politseitöö ja iga alarmsõit kätkeb endas ohtu, sest keskkond on pidevas muutumises. Eriti liikluses, kus olukord muutub sekunditega.“

Täna kell 12.12 sai häirekeskus teate, et Haabersti linnaosas Paldiski maanteel liikunud liinibussis on mees, kes käitub imelikult ja kellel on käes relvataoline ese. Politsei reageeris võimalikule relvaga sündmusele kui kõrgeima prioriteediga väljakutsele.

„Umbes viis minutit hiljem sattus sündmusele reageerinud ja alarmsõitu teinud patrullsõiduk Škoda Paldiski maanteel 163 juures ristmikul liiklusõnnetusse, kus põrkas kokku ristmikul vasakpööret teinud 52aastase mehe juhitud sõiduautoga Dacia Duster. Kiirabi toimetas haiglasse sõiduautot Dacia juhtinud 52aastase mehe ja kaasreisijana autos viibinud 50aastase naise. Politseisõidukit juhtinud 29aastane politseinik ja sõidukis viibinud 23aastane politseinik õnnetuses viga ei saanud,“ rääkis Bärenson.

Ta ütles, et teine sündmusele reageerinud patrull kontrollis bussipeatuses bussist väljunud 32aastast meest ning tuvastas, et mehel oli kaasas õhkrelv. Politsei kaasas kiirabi mehe terviseseisundi kontrollimiseks ning ta toimetati täiendavaks kontrolliks haiglasse. Nii relvaga seotud sündmuse kui ka liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.