Laevafirma advokaat: Eagle S-i meeskond pole saanud õigusabi ja neid hoitakse näljas

Taotluse esitas mereõigusele spetsialiseerunud advokaat Herman Ljungberg, kes esindab ühtlasi laeva kogu personali. Ljungbergi palkas laeva omanikettevõte.

Ljungberg kritiseeris teravalt Soome võimude tegevust.

„Alates neljapäeva õhtust olen püüdnud võimudega ühendust saada,“ teatas Ljungberg, kelle sõnul on teda edasi-tagasi põrgatatud.

Ljungbergi sõnul on ta saanud rääkida laeva kapteniga. „Kapten ütleb, et olukord on stressi tekitav,“ teatas Ljungberg ja lisas, et meeskond jääb varsti nälga.

„Meeskonda on üle kuulatud ilma õigusabita, neid on hoitud näljas ja ühes ruumis ning neil ei ole lastud magada,“ väitis Ljungberg.

Veel väljendas Ljungberg imestust selle üle, mis alusel on Soome võimud laeva „kaaperdanud“. Ljungberg lükkas ühtlasi ümber kõik väited selle kohta, et laev on kuidagi osalenud spionaažis.

„Nad on täiesti tavalised meremehed või siis väga head näitlejad. Alusel ei ole mingit muud funktsiooni kui viia last sihtkohta ja siis uus last,“ lausus Ljungberg.

Ljungbergi sõnul on kapten öelnud, et ei tea, millest kaabel purunes. Üldiselt on Ljungberg seda meelt, et selliseid asju meresõidu käigus kahjuks juhtub.

„Laevadel on hierarhia, mingi madrus ei lähe kohe ütlema, et meil on ankur põhjas. See võib üsna kaua aega võtta,“ ütles Ljungberg.

Ljungberg avaldas imestust, kuidas on Soome võimudel ja meedial õnnestunud anda asjast täiesti vale pilt.

Ljungberg kaebas, et meeskond on hooletusse jäetud.

„Meeskond on juba palunud toidumoona, jäätmepaagi tühjendamist ja vett ja seda pole antud,“ ütles Ljungberg.

Veel hoiatas Ljungberg, et laeval ei ole sellist jääklassi, et see võiks jääda tekkiva merejää keskele.

