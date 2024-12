GRAAFIK | Soome politsei sõnul on ligi sajakilomeetrine lohistamisjälg merepõhjas väga oluline tõend

„Meil on praegu selline arusaam, et kõnealune lohistamisjälg on aluse Eagle S ankru lohistamise jälg. Oleme saanud selle välja selgitada veealuste uuringute abil. Seda on teinud piirivalve ja keskkriminaalpolitsei vahel. Ma võin öelda, et meil on esialgne arusaam selle kohta, mis merel juhtus, mis viisil see ankrujälg on sinna tekkinud,“ ütles Paila.