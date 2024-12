Oma naist teistele meestele vägistamiseks pakkunud prantslane ei kaeba kohtuotsust edasi

Täna on edasikaebamiseks viimane päev ja 17 Pelicot’ kaasosalist on seda Zavarro sõnul teinud.

Üks Gisèle Pelicot’ advokaatidest Stéphane Babonneau ütles pärast kohtuotsuste väljakuulutamist, et naine ei karda uut protsessi.

Gisèle Pelicot’ on pälvinud üle maailma suurt tunnustust keeldumise eest kasutada võimalust anonüümseks jääda. Ta on öelnud, et tahab kanda vägistamisega seotud häbi üle ohvritelt toimepanijatele.