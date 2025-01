Kuidas akud aitavad ettevõtetel energiakulusid vähendada ja riske maandada?

Miks valida Enefit ja akulahendused?

Enefiti lahenduste peamine eelis seisneb nende võimes muuta energiakasutus ettevõtete jaoks ökonoomseks ja paindlikuks. Aku ei ole pelgalt energiaseade – see on nutikas süsteem, mis salvestab elektrit, kui see on odavam ja varustab ettevõtet kõrgemate hindade ajal. „Aku muudab energiakasutuse kliendi jaoks sujuvamaks ja kulutõhusamaks. See on ennekõike investeering, mis aitab ettevõttel pikemas perspektiivis säästa,“ ütleb Mikk Tootsi, Enefiti äriklientide päikeseenergia salvestuslahenduste teenuse juht. See lahendus muudab ettevõtted sõltumatumaks ja stabiilsemaks, pakkudes võimalust vähendada vajadust osta elektrit kõige kõrgema hinnaga tipptundidel.

Akude kasutamine koos päikeseenergia tootmisega suurendab veelgi omatoodetud energia tarbimist ning võimaldab vältida ülejäägi müüki soodsa hinnaga. Enefit teeb oma partnerite elu lihtsamaks ka seetõttu, et enamik tööprotsessist, nagu paigaldus ja seadistamine, toimub kiirelt ning professionaalselt, tagades, et akulahendus ei häiri ettevõtte igapäevategevust.

Täielikult juhitav ja automaatne lahendus

Üheks Enefiti akulahenduste suuremaks eeliseks on nende automaatika. Tootsi selgitab, et nutikad akulahendused on üles ehitatud nii, et ettevõte ei pea iga päev mõtlema, millal ja kuidas energiat tarbida või salvestada. „Aku ilma juhtimiseta erilist väärtust ei loo. Seepärast oleme välja töötanud tarkvara, mis juhib akusid automaatselt, arvestades turutingimusi ja kliendi tarbimisvajadusi. See tähendab, et kogu juhtimine toimub iseseisvalt ja kliendil pole vaja pidevalt sekkuda,“ rõhutab Tootsi. See tagab ettevõttele maksimaalse tõhususe ja säästu, kuna süsteem kohandub automaatselt vastavalt turu hinnakõikumistele.