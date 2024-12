MTÜ Slava Ukraini kohta Ukrainas algatatud menetluse peatamine ei mõjuta Lehtme Eesti kohtueelset menetlust

„Johanna-Maria Lehtmega seotud käimasolev kriminaalmenetlus on kohtueelse menetluse etapis,“ ütles riigiprokurör Sigrid Nurm. „Senise menetluse raames on Lehtmele esitatud kahtlustus selles, et Lehtme juhatuse liikmena pööras MTÜ-le kuulunud varasid osaliselt kolmandate isikute kasuks ja seeläbi tekitas MTÜ-le varalise kahju ning kuritarvitas lepingute sõlmimisel MTÜ usaldust, mis talle juhatuse liikmena oli antud.“