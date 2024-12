Horvaatia presidendivalimiste esimese vooru võitis EL-i- ja NATO-kriitiline populist Milanović

Peaminister Andrej Plenkovići erakonna Horvaatia Demokraatliku Liidu (HDZ) kandidaat Dragan Primorac sai 19,4% häältest, vahendab Politico.

Et ükski kandidaat ei saanud üle 50% häältest, toimub 12. jaanuaril valimiste teine voor.

Tulemused näitavad jätkuvat lõhet Horvaatia juhtkonnas.

Oma võidukõnes Zagrebis lubas Milanović edendada „Horvaatiat, mis hoolitseb oma huvide eest ja on teadlik, et me hoolime ainult sellest, mis toimub meie riigis“.

Plenković tervitas oma erakonna kandidaadi teise vooru jõudmist, aga jätkas: „Milanovićil ei ole mingit programmi. Me ei taha, et meid tiritaks Venemaa poole, me tahame, et Horvaatia läheks õiges suunas.“

Kampaania käigus püüdis Milanović ära kasutada rida skandaale, mille tagajärg on olnud see, et Plenkovići ametiajal on korruptsiooni tõttu tagasi astunud või ametist vabastatud üle 30 HDZ-i ministri.

Milanović kritiseeris Plenkovići ka viimase Euroopa-meelse kursi pärast, nimetades teda Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni „jooksupoisiks“. Milanovići väitel on Horvaatia põhiprobleem sisseränne.

Plenković püüdis aga näidata presidendivalimisi rahvahääletusena Horvaatia tuleviku üle Euroopa Liidus.

„Milanović on Horvaatia poliitika vähkkasvaja,“ ütles Plenković varem sel kuul, korrates, et Milanović tahab tirida Horvaatiat Moskva suunas.

Zagrebi Libertase rahvusvahelise ülikooli politoloogiaprofessor Ivan Grdešić ütles aga, et ainuüksi geopoliitika ei suuda Primoraci puudusi tasa teha. Nende hulgas on ebapiisav karismaatilisus.

„Ma arvan, et ta on mõnedes debattides lihtsalt liiga keeruline,“ ütles Grdešić, kes on olnud Horvaatia suursaadik Suurbritannias ja USA-s.

Primoraci võis kahjustada ka järjekordne skandaal, seekord tervishoiuminister Vili Berošiga, kelle üle alustas korruptsioonijuurdlust Euroopa prokuratuur.

