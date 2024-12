Moskva esitas Vene propagandameedia Telegrami kanalite Euroopas blokeerimisele ähvardava vastuse

„Oma kodanike ilmajätmine võimalusest kujundada iseseisvalt ettekujutus maailmas toimuvatest sündmustest ning objektiivse pildi maailmast asendamine peavoolumassiteabevahendite ja valitsevate ringkondade kontrolli all oleva sotsiaalmeedia fabritseeritud reaalsuse simulatsiooniga tallab jalge alla fundamentaalsed inimõigused väljendusvabadusele ja demonteerib demokraatliku ühiskonna alused,“ kuulutas Zahharova.

Moskva nõuab, et sellele annaksid hinnangu ÜRO, UNESCO ja OSCE.

Osa Vene meedia Telegrami kanaleid muutus mõnedes Euroopa Liidu riikides üleeile ligipääsmatuks. Kasutajad nägid teadet, et sisul on piirang ja see ei ole enam ligipääsetav. Piirangud puudutavad teiste hulgas RIA Novostit, Izvestijat, Rossija 1, Pervõi Kanalit, NTV-d ja Rossiiskaja Gazetat.