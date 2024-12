Suri USA endine president Jimmy Carter

Oma presidendiks oleku ajal pani demokraat Carter rõhu inimõigustele. 2002. aastal tunnustati teda Nobeli rahupreemiaga. „Pärast oma presidendiaega on Carter töötanud mitmetel mandritel, on näidanud üles pühendumust inimõigustele ja töötanud vaatlejana lugematutel valimistel üle maailma,“ seisis Nobeli komitee otsuses.

CBS vahendab, et ametlikku surma põhjust pole avaldatud. Samas on teada, et juba aastaid oli eakal Carteril probleeme tervisega. Ta käis küll haiglate vahet, aga viimasel ajal sai olla kodus, kus teda abistasid hooldajad.