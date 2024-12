Soome elektrivõrguettevõte Fingrid teatas, et Eesti ja Soome vahelise EstLink 2 elektriühendus lülitati võrgust välja neljapäeval kell 12.26. Rikke tekkimise ajal oli kaabli kohal Cooki saarte lipu all sõitev naftatanker Eagle S. Samal päeval tekkisid tõrked ka Eesti ja Soome vahelistes meresidekaablites. Rikked puudutavad kolme erinevat sidekaablit. Soome politsei arestis tankeri sel nädalavahetusel ja viis Porvoos asuvasse Svartbäcki naftasadamasse.

„Soome lahe sündmustega seotud eeluurimine on alles algusjärgus. Politsei jätkab uurimist koos teiste ametivõimudega,“ teavitas keskkriminaalpolitsei nüüd pressiteate vahendusel. „Uurimistoimingud Eagle S osas on jätkunud, kuid halvad ilmastikuolud on muutnud tegevuse täna keeruliseks. Pardal aga viiakse läbi tehniline juurdlus ja hetkel on operatsiooni keskmes meeskonna üle kuulamine,“ märgiti seal.