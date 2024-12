Tanel Kiik leiab, et riik peaks elektrihinna tõusu osaliselt korvama

„Venemaa hübriidsõja üks eesmärke on tekitada ühiskonnas ebakindlust ja kahjustada meie majandust, nõrgestades seeläbi ka Eesti julgeolekut. Estlink 2 kaabli lõhkumine toob tõenäoliselt kaasa elektrihinna tõusu, mis mõjutab otseselt Eesti inimeste toimetulekut ja ettevõtete konkurentsivõimet. Selline olukord nõuab valitsuselt otsustavat sekkumist nii Eesti julgeoleku tagamiseks kui majanduse toetamiseks,“ selgitas ta sotsiaalmeediapostituses.

„Riik peab kompenseerima eratarbijatele ja ettevõtetele vähemalt 50% võrgutasust 2025. aasta jaanuarist märtsini, et leevendada hinnatõusu mõju talvekuudel. See on praktikas ennast tõestanud meede, mida kasutasime ka 2021/2022 kütteperioodi ajal, et Venemaa põhjustatud energiakriisiga paremini toime tulla.“

Rahvasaadik viitas, et Eesti Panga ökonomisti Kaspar Oja arvutuste kohaselt võib merekaabli lõhkumine tähendada, et Eesti elektritarbijad peavad maksma elektri eest ligikaudu 105 miljonit eurot enam. „Võrgutasu osaline hüvitamine toetaks Eesti ettevõtete konkurentsivõimet ning aitaks ennetada hinnatõusust tulenevaid suuremaid majanduslikke ja sotsiaalseid tagasilööke. Samuti annaksime nii olulise signaali, et riik tuleb raskel ajal inimestele ja ettevõtetele appi ega lase Venemaa hübriidrünnakutel ühiskonna toimimist halvata.“

Estlink 2 elektrikaabli ja kolme sidekaabli purustamises kahtlustatakse Cooki saarte lipu all sõitvat laeva, mis transportis Venemaalt naftat. Tanker Eagle S oli ühenduse kadumise hetkel kaabli lähedal ning Soome võimud kahtlustavad, et alus kuulub Venemaa varilaevastiku koosseisu ja et merekaableid kahjustas just selle ankur.

Kuigi Eesti elektrihind jääb pühapäeval aasta keskmisele (87,51 €/MWh - toim) elektrihinnale alla, ei tähenda see veel, et EstLink 2 turult puudumine ei avaldaks elektrihinnale mõju. Tegelikult mõjutab EstLink 2 eemalolek meid isegi täna igal tunnil, kajastab Ärileht.