„Venemaa peab oma süüd tunnistama.“ Alijevi sõnul tulistas Venemaa reisilennuki alla ja püüdis seda varjata

Laupäeval helistas Alijevile Vene president Vladimir Putin, kelle kõnet võib tõlgendada vabanduskatsena. Kremli kokkuvõttes telefonikõne kohta öeldakse, et lennuk tahtis Groznõis maanduda ajal, kui seal töötas Ukraina droonide vastane õhutõrje. Avalduses ei tunnistata otseselt, et lennukit tabas Vene rakett.

Alijev aga ütles pühapäeval välja, et lennukit tulistas Vene õhutõrje. „Võime täie selgusega öelda, et lennuki tulistas alla Venemaa,“ ütles president Aserbaidžaani rigitelevisioonile. „Me ei ütle, et seda tehti sihilikult, aga seda tehti. Kahjuks kuulsime esimesel kolmel päeval Venemaalt vaid absurdseid versioone.“ Esialgu Venemaa ametnike poolt avaldatud versioonide järgi tabas lennukit linnuparv, millele olevat järgnenud hapnikumahuti plahvatus.