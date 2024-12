Nädala lõpus vihastas tehnoettevõtja ja sotsiaalvõrgustiku X omanik Elon Musk välja mitu vabariiklaste paremääre esindajat, kes süüdistavad teda migrandilembuses ja tsensuuris. Õli aitas tulle valada teise Trumpi toetajast miljardäri Vivek Ramaswamy kommentaar, kelle sõnul vajab USA välisspetsialiste seetõttu, et ameeriklased on sageli liiga laisad ning see tuleneb USA madalamast kultuuritasemest. Kahe ettevõtja vastu suunatud rünnakut juhivad Trumpi endised lähikondlased Steve Bannon ja Laura Loomer.