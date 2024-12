Kavelašvili andis Gruusia presidendi ametivande. Zurabišvili: minu lahkumisega kaob ka legitiimsus

Opositsioon ja senine president Salome Zurabišvili keelduvad uut riigipead tunnistamast, kuna peavad tänavusi parlamendivalimisi võltsituks. Zurabišvili nõustus siiski presidendi ametiresidentsist lahkuma, kuid ütles, et koos temaga lahkub ka presidendiameti legitiimsus. „See on tõeline paroodia ja Gruusia ei vääri selliseid paroodiaid,“ ütles Zurabišvili lahkumiskõnes. Teda oli tervitama tulnud arvukalt meeleavaldajaid.

Kavelašvili ütles parlamendi ees, et plaanib olla president kogu Gruusia jaoks. „Erimeelsustele vaatamata peame koonduma oma kodumaa, jagatud väärtuste, vastastikuse lugupidamise ja tuleviku nimel, mida peaksime ühiselt rajama,“ ütles poliitik. Endine Gruusia koondise jalgpallur valiti esimest korda parlamenti 2016. aastal. Tegu on ägedalt läänevastase poliitikuga, kes viimase valimiskampaania ajal levitas ta väiteid, et USA üritab hävitada Gruusia iseseisvust ning plaanib riigis vägivaldset revolutsiooni, et Gruusiat „ukrainiseerida.“