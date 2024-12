Tootsi kukutamisel Narvas oli otsustav hääl ta endisel liitlasel. „Meie koalitsioonipartnerid vedasid meid alt.“

„Vaevalt et koalitsioon tööle oleks hakanud. Tuli välja, et Vadim Orlov ja Aleksei Jevgrafov pidasid meie selja taga eraldi läbirääkimisi ja nad viivad neid läbi Mihhail Stalnuhhini fraktsiooniga,“ rääkis Žavoronkov. „Meil oli nõudmiste nimekiri, millega me koalitsiooni astusime. Nad ei kavatsenud kõiki neid nõudmisi täita, või õigemini, nad ei kavatsenud neid üldse täita.“