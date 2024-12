Arestitud Vene tankerlaeval käib ööpäevaringne uurimine. Meeskonnaks on Gruusia ja India kodanikud

Politseinik keeldus ütlemast, kas uurimise pikkust võib mõõta päevades või nädalates, vahendab Ilta-Sanomat. Ta kinnitas, et laeval toimuvad pidevalt uurimistoimingud. „Inimesed käivad laevale ja tagasi, kõige olulisem on praegu tagada eeluurimine,“ ütles ta. „Uurimine käib kogu aeg.“

Laeval viibivad Gruusia ja India kodanikud. Lastiks on umbes 35 000 tonni bensiini. Laev sõidab ametlikult Cooki saarte lipu all ja kuulub Araabia Ühendemiraatide firmale.

Praegu on tanker keskkriminaapolitsei poolt arestitud ja viidi laupäevaks Porvoos asuvasse Svartbäcki naftasadamasse. Helsingi politseijaoskonna peainspektor Heikki Porola ütles laupäeval Soome ringhäälingule Yle, et kokkuvõttes on tankeri arestimine erandlik, kuid laeva uude asukohta paigutamine aitab uurimist lihtsustada, sealhulgas viia läbi intervjuusid ja ülekuulamisi.

„Sisuliselt viiakse seal läbi tehnilist kriminaaluurimist. Me püüame kindlaks teha, kas see laev oli see, mis kahjustusi põhjustas,“ ütles Porola. Ta lisas, et tanker jääb Porvoo lähistele Kilplahtile nii kaua, kui vajalik.



Soome elektrivõrguettevõte Fingrid teatas, et Eesti ja Soome vahelise EstLink 2 elektriühendus lülitati võrgust välja neljapäeval kell 12.26. Rikke tekkimise ajal oli kaabli kohal naftatanker Eagle S. Samal päeval tekkisid tõrked ka Eesti ja Soome vahelistes meresidekaablites, rikked puudutavad kolme erinevat sidekaablit.