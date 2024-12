Miks Eesti ei teinud midagi kaableid purustanud laeva suhtes? Läänemets: olime valmis reageerima, aga polnud vaja

Läänemets selgitas, et laev oli Soome majandusvetes ehk Soome territoriaalvetel, mistõttu said laeva kinni pidada vaid soomlased. „Me olime soomlastega kontaktis ja pakkusime ka, et kui on vajadust, siis on meil olemas kopter ja meie PPA üksus oli ka valmis kohe tegutsema, aga seekord seda vajadust ei olnud,“ ütles ta.

„Meedias on palju küsitud, et miks siis Eesti ei tegutsenud. Kindlasti ei saa teha niimoodi, et ühe laeva peale saadab kaks riiki oma üksused, üks riik ainult tegutseb,“ selgitas Läänemets. „Meil on selline põhimõte ja kokkulepe, see on juba varasemate intsidentide puhul nii, et kelle majandusvetes ja kelle territoriaalvetes sündmus toimub, see on põhireageerija.“