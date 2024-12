VIDEO | ÜRO terviseorganisatsiooni juht Iisraeli neljapäevasest rünnakust: pääsesin napilt eluga

„Kõik oli väga kaootiline, inimesed olid segaduses ja jooksid igas suunas,“ kirjeldas Tedros õhulöögile järgnenut. „Varjendit polnud, nii et olime täiesti kaitsetud. Tegu oli õnneküsimusega, sest kui rakett oleks vaid veidi kursist kõrvale kaldunud, oleksime meie võinud pea kaotada. Nii et üks mu kolleeg ütles, et pääsesime napilt eluga.“