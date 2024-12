Endine Soome eriüksuslane Iltalehtile: tankerioperatsioon võinuks kergesti tragöödiaga lõppeda

Laevameeskond tema hinnangul politseinikele suurt ohtu ei kujutanud ning relvastatud kokkupõrke risk oli madal, kuna laevnikud pidid teadma, et politsei on ülekaalus. Nii Soome politsei kui piirivalve on alati relvastatud, lisas Gustafsberg. Vastupanu korral ei oleks tõenäoliselt laevale tungimisel kasutatud helikopterit, kuna see oleks olnud hea sihtmärk snaiperitele.