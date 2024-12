VIDEO | Lõuna-Koreas juhtus ränk lennuõnnetus. Pardal oli 181 inimest, kellest enamik hukkus

Lennufirma Jeju Airi lennuk, kus pardal oli 181 inimest, saabus Taist Bangkokist Lõuna-Koreasse Muani rahvusvahelisse lennujaama.

Maandumine aga ebaõnnestus ning lennuk paiskus maandumisrajalt välja vastu betoontara. Lennuk süttis.

Kohalik uudisteagentuur Yonhap vahendab, et teadaolevalt hukkusid enamik pardal olnud inimesed. Ametlikult on kinnitatud, et hukkunuid on üle saja, kajastab BBC. Reutersi andmetel suudeti päästa kaks lennumeeskonna liiget ning üks mees ja üks naine, kelle vigastused olid keskmisest tõsisemad.

Souli aja järgi kella 19-ks (meie aja järgi lõunaks) oli kinnitatud vähemalt 174 inimese hukkumine. Kohal on üle 1500 päästetöötaja, sealhulgas 455 politseinikku.

Õnnetuse põhjused on veel ebaselged, kuid kohalik päästeteenistus pakub, et lennuki maandumisel esines tõrkeid, kuna lennuk puutus õhus kokku linnuparvega ning ka ilmaolud olid õnnetuse hetkel kehvad. Tai ametivõimud kinnitasid, et õhkutõusmise ajal olevat lennukiga kõik korras olnud.

Alla kukkunud lennuk oli Boeing 737-800. Boeing teatas, et on lennufirmaga suhelnud. Ühtlasi avaldatakse kaastunnet hukkunute lähedastele.

Lennufirma enda lehel on teade, et vabandatakse sügavalt kõigi ees, keda õnnetus puudutab. Jeju Airi tegevjuht Kim E-bae vabandas õnnetuse pärast ja kummardas ka pressibriifingul sügavalt, vahendab Reuters. E-bae kinnitas, et lennukil ei olnud eelnevalt teadaolevalt vigastusi ega rikkeid ning lennufirma teeb uurijatega koostööd ja seab leinatute toetamise oma peamiseks prioriteediks.

Õnnetuspaigas on kohal ka presidendi kohusetäitja, kes on olnud ametis vaid 48 tundi. Ta kuulutas välja BBC andmetel eriolukorra Muanis, mis annab võimaluse keskvalitsusel rahaliselt toetada kohalikke omavalitsusi ja ohvreid.

Lennukis hukkunute lähedased olid lennujaamas teadmatuses, millises seisus nende omaksed on. Sadu inimesi kogunes, et kuulda rohkem detaile juhtunu kohta, vahendab Reuters.