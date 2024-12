Putin vabandas Aserbaidžaani presidendi ees Azerbaijan Airlinesi lennuõnnetuse pärast

Lennuõnnetuse uurimise esialgsed tulemused viitasid sellele, et lennuki tulistas ekslikult alla Venemaa õhutõrje, teatas Reuters allikatele tuginedes.

„Sellel ajal olid Groznõi, Mozdok ja Vladikavkaz Ukraina lahingudroonide rünnaku all ja Venemaa õhukaitse tõrjus neid rünnakuid,“ ütles Putin Aserbaidžaani kolleegile, kuid ei märkinud selgesõnaliselt, kas õhutõrje tabas lennukit.

Aserbaidžaani presidendikantselei teatel oli riigijuht Ilham Alijev vestluses öelnud, et lennuk sattus Venemaa õhuruumis välise ja tehnilise sekkumise osaliseks, mille tulemusena suunati lennuk Kasahstani linna Aktausse.

Alijev märkis, et lennuki kerel oli mitu auku ja, et lennukis viibijad said vigastusi „lennu ajal salongi tunginud võõrkehade tõttu“. Ta ei süüdistanud juhtunus Venemaa õhutõrjet.