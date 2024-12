Soome keskkriminaalpolitsei arestis merekaablite lõhkumises kahtlustatava tankeri

Laeva eeluurimine jätkub Kilpilahtis. Helsingi politseijaoskonna peainspektor Heikki Porola ütles Soome ringhäälingule Yle, et kokkuvõttes on tankeri arestimine erandlik, kuid laeva uude asukohta paigutamine aitab uurimist lihtsustada, sealhulgas viia läbi intervjuusid ja ülekuulamisi.

„Sisuliselt viiakse seal läbi tehnilist kriminaaluurimist. Me püüame kindlaks teha, kas see laev oli see, mis kahjustusi põhjustas,“ ütles Porola. Ta lisas, et tanker jääb Kilplahti nii kaua, kui see on uurimise läbiviimiseks vajalik.