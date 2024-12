FT: Venemaa uue raketi Orešniku tootmine tugineb lääne seadmetele

Orešniku tootmises on oluline arvprogrammjuhtimine (CNC). See tehnoloogia võimaldab materjale vormida kiiresti ja suure täpsusega, kasutades arvutit töövahendite juhtimiseks.

Ukraina luure andmetel on Orešniku arendajateks kaks Venemaa tipptasemel relvatehnika instituuti – Moskva termotehnoloogia instituut (MITT) ja Sozvezdie. Mõlemad arendajad on otsinud töötajaid, kes on tuttavad Saksa ja Jaapani ettevõtete valmistatud metallitöötlussüsteemidega.

2024. aastal avaldatud kuulutustes märkis MITT, et ettevõte järgib Fanuci, Siemensi, Heidenhaini süsteeme. Kõik kolm ettevõtet valmistavad juhtimissüsteeme suure täpsusega CNC-masinatele. Samad ettevõtted olid mainitud ka Sozvezdie kuulutustes.

Orešniku tootmisega seotud kolmanda kaitseettevõtte Titan-Barrikadõ poolt selle aasta alguses avaldatud videol on näha töötajat seismas Fanuci logoga seadme ees.

FT leidis, et vaatamata sanktsioonidele, mis aeglustavad selliste seadmete voogu, veeti Venemaale 2024. aastal vähemalt 3 miljoni dollari väärtuses Heidenhaini komponente. Mõned ostjad olid tihedalt seotud sõjalise tootmisega.

Heidenhain ei vastanud FT kommentaaritaotlustele. Siemens ütles, et nad ei tee kompromisse sanktsioonide järgimise osas ja uurivad teateid. Fanuc tunnistas, et videokaadrile jäänud masin näis olevat nende oma, kuid märkis ka, et tegemist oli vana seadmega.

Varasemalt on Venemaa president Vladimir Putin rõhutanud, et Orešnik on täiesti uus relv. Eksperdid on tema väidet vaidlustanud, öeldes, et Orešnik põhineb olemasoleval RS-26 Rubezh süsteemil.

