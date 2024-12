OTSEPILT ja FOTOD | Teisel katsel õnnestus! Narva volikogu umbusaldas linnapead Jaan Tootsi

Mihhail Stalnuhhin (fraktsioon Narva 2.0) ütles umbusaldusavaldust üle andes, et Toots suutis volikogu ees antud viieminutilise kõne jooksul moonutada vähemalt kuuel korral fakte. „Olen veendunud, et linnapeaks ei sobi inimene, kes kirjutab enda nimele võõraid saavutusi või otseselt moonutab fakte,“ ütles Stalnuhhin.

Narva poliitmaastik on viimastel kuudel olnud tormiline. Novembris teatasid Raik ja Stalnuhhin, et loovad koalitsiooni, millega saaks linnapea Tootsi võimult tõugata. Hääletusel selgus, et linnapea kukutamiseks piisavalt hääli kokku ei tulnud, seega on Toots endiselt võimul. Seejärel teatas Toots, et loob ise uut koalitsiooni, mis koosneb keskerakondlastest ning Raiki ja Stalnuhhini pooli vahetanud fraktsioonikaaslastest.