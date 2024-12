Soome võimud hoidsid ära ka Estlink 1 ja Balticconnectori lõhkumise

Soome ajaleht kirjutas, et kui Cooki saarte lipu all seilavat Eagle S-i poleks peatatud, siis oleks tanker jõudnud poole tunni jooksul lõhkuda ka Estlink 1 merekaabli.

Samuti oleks tanker jõudnud tunni aja jooksul kahjustada ka gaasitoru Balticconnector . Toru sai viimati kahjustada eelmise aasta oktoobris, juhtumiga on seostatud Hongkongi lipu all registreeritud kaubalaeva Newnew Polar Bear.

Järjepidev kaablite purustamine

„Tegemist on Venemaa jaoks vajaliku varilaevastiku laevaga. See on seotud Venemaaga, aitab sel raha teenida, millega erinevaid hübriidrünnakuid ja agressioone korraldatakse,“ sõnas Eesti peaminister Kristen Michal neljapäeval valitsuse pressikonverentsil ja lisas, et Estlink 2 rikke kõrvaldamine võib aega võtta umbes seitse kuud.