Ekspert: varilaevastiku puhul kardetakse lahendust leida, muretsetakse Venemaa vastuse pärast

„Kindlasti on võimalusi seda piirata. Probleem on täna selles, et ei ole väga häid selliseid õiguslikke aluseid, millega saaks sellele vastu hakata,“ ütles Kohv. „Ei ole ka päris tavaline rahuaeg, ilmselt riigid peavadki natukene leidlikumad ja paindlikumad olema selliste meetmete rakendamisel või otsimisel ja omakorda siis looma ka pretsedente, mis takistaks selliste tegevuste toimumist siin Läänemerel.“