Putini väitel pakkus Slovakkia end Moskva-Kiievi rahukõneluste vahendajaks

Varasemalt teatati, et Fico ja Putin arutasid kohtumisel, kuidas vältida Ukraina gaasitransiidi kinnikeeramist. Vene gaasi transiidilepingu kehtivusaeg Ukrainas lõppeb käesoleva aasta lõpus, kuid Slovakkia on sellest gaasist sõltuv.

Hiljem teatas Fico sotsiaalmeedia postituses, et ta vahetas Putiniga ka arvamusi seoses sõjalise olukorraga Ukrainas ja sõja rahumeelse lõpetamise võimaluste kohta.

Putin ütles eilsel pressikonverentsil, et Slovakkia ametivõimud väljendasid valmidust vahendada rahuläbirääkimisi. Ta lisas, et Venemaa ei ole vastu sellele ideele: „Miks mitte? Kuna Slovakkia on nii neutraalsel seisukohal.“

Slovakkia välisminister Juraj Blanár ütles, et Slovakkia on pikka aega otsinud konfliktile rahumeelset lahendust ja Putini kommentaarid on „positiivne signaal“ sõja lõpetamiseks.

„Slovakkia diplomaadid on valmis sel viisil aktiivselt rahuprotsessile kaasa aitama ja me oleme sellest võimalusest teavitanud ka Ukraina partnereid,“ ütles Blanár eilses avalduses.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi märkis, et liidrid ei teinud pärast Moskvas toimunud kohtumist ühisavaldust ega vastanud ajakirjanike küsimustele. Tema väitel oli see tingitud sellest, et nad kardavad avalikkuse reaktsiooni.

