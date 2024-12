Saksamaa president saatis parlamendi laiali ja määras uued valimised 23. veebruarile

„Ma olen otsustanud Saksamaa Bundestagi 20. koosseisu laiali saata, et määrata ennetähtaegsete valimiste kuupäev 23. veebruarile,“ ütles Steinmeier oma kõnes, lisades, et poliitiline stabiilsus Saksamaal on väärtuslik vara, vahendab Deutsche Welle.