Hanno Pevkur: NATO 4. artikli kasutamiseks praegu vajadust ei ole

Täna hommikul alustas merevägi patrull-laevadega Estlink 1 merekaabli kaitset, et kindlustada Eesti ja Soome vahelisi energiaühendusi. Pevkuri sõnul on alus Raju seal nii kaua, kui vaja. „Valmisolek on kuni märtsi lõpuni, aga vaatame jooksvalt üle. Meil on selge arusaam olemas, et Estlink 1 peab olema töökorras, et meie poolt ühtegi takistust selle [aluse] hoidmiseks seal ei ole, et me saame hakkama,“ sõnas minister.